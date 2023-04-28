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09:29, 28 апреля 2023Мир

В Сербии опровергли сообщения о госпитализации Вучича

Pink: сообщения об экстренной госпитализации президента Сербии Вучича выдуманы

Фото: Darko Vojinovic / AP

Сообщения о госпитализации президента Сербии Александра Вучича не соответствуют действительности, сообщает радиостанция и телеканал Pink.rs.

По данным радиостанции, эти выдуманные слухи впервые были опубликованы в Twitter противниками политика. Кроме того, портал Alo! поддерживает версию о распространении подобной информации оппозиционерами, которые также желали лидеру страны смерти.

«Иногда он (Вучич — прим. «Ленты.ру») устает, как и любой трудолюбивый человек. Иногда он даже ходит к врачу», — сказано в материале портала.

При этом сын сербского политика сказал слова поддержки в адрес отца. «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», — написал он в соцсетях.

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Анастасия Заикина
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