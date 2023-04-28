Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 28 апреля 2023Мир

Президента Сербии экстренно госпитализировали

B92: президента Сербии Вучича экстренно госпитализирован
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован, пишет местный новостной портал B92.

Причины госпитализации и другие подробности о состоянии 53-летнего Вучича не приводятся. Также неизвестно, в каком именно лечебном учреждении он находится. Согласно одной версии, политика привезли в Военно-медицинскую академию. По другим данным, он находится в госпитале.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо в ходе прямого эфира 25 апреля, когда давал интервью местным телеканалам. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, намеченных на 14 мая.

На следующий день, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако Совбеза страны Чагры Эрхан опроверг эту версию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла слова американского посла об интересах США и россиян. Как это связано с Украиной?
В Минздраве предложили создать службу психпомощи для участников СВО
Курганский губернатор сообщил о еще одном крупном пожаре в регионе
Президента Сербии экстренно госпитализировали
Российские военные ликвидировали перебежчика в зоне спецоперации
Нутрициолог заявила о влиянии цвета посуды на похудение
Стало известно о стягивании сил ВСУ на артемовское направление
Сиамские близнецы рассказали о сексе с одной вагиной на двоих
Россиянин задушил возлюбленную и сжег тело с домом
США потребовали от Ирана освободить захваченный нефтяной танкер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.