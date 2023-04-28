Президента Сербии экстренно госпитализировали

B92: президента Сербии Вучича экстренно госпитализирован

Президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован, пишет местный новостной портал B92.

Причины госпитализации и другие подробности о состоянии 53-летнего Вучича не приводятся. Также неизвестно, в каком именно лечебном учреждении он находится. Согласно одной версии, политика привезли в Военно-медицинскую академию. По другим данным, он находится в госпитале.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо в ходе прямого эфира 25 апреля, когда давал интервью местным телеканалам. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, намеченных на 14 мая.

На следующий день, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако Совбеза страны Чагры Эрхан опроверг эту версию.