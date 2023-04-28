Перечислены 11 модных трендов лета 2023 года

Who What Wear: юбки длины макси и сумки из рафии станут модными летом 2023 года

Модные редакторы Who What Wear перечислили 11 главных трендов лета 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь журналисты посоветовали читателям обратить внимание на юбки длины макси, которые представлены в ассортименте брендов Raey, Reformation и Richie. Кроме того, в моду войдут сумки и другие аксессуары, сплетенные из рафии. «Актуальность обретут и минималистичные предметы гардероба из 1990-х годов. Например, телесные боди», — говорится в материале.

Вдобавок популярными станут наряды красного цвета, а также платья и юбки, имитирующие форму теннисисток, и белые брюки различного кроя. Что касается аксессуаров, то лучше присмотреться к украшениям в стиле 1980-х годов. К тому же трендовыми станут вещи с аппликациями в виде цветов и классические рубашки, уточнили авторы.

В заключение редакторы дали пользователям сети рекомендации по покупке обуви. «Кроссовки New Balance и туфли на танкетке — лучший выбор!» — подчеркнули они.

Ранее российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны данные предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами и асимметричными деталями.