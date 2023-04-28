Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:00, 28 апреля 2023Ценности

Перечислены 11 модных трендов лета 2023 года

Who What Wear: юбки длины макси и сумки из рафии станут модными летом 2023 года

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Модные редакторы Who What Wear перечислили 11 главных трендов лета 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь журналисты посоветовали читателям обратить внимание на юбки длины макси, которые представлены в ассортименте брендов Raey, Reformation и Richie. Кроме того, в моду войдут сумки и другие аксессуары, сплетенные из рафии. «Актуальность обретут и минималистичные предметы гардероба из 1990-х годов. Например, телесные боди», — говорится в материале.

Вдобавок популярными станут наряды красного цвета, а также платья и юбки, имитирующие форму теннисисток, и белые брюки различного кроя. Что касается аксессуаров, то лучше присмотреться к украшениям в стиле 1980-х годов. К тому же трендовыми станут вещи с аппликациями в виде цветов и классические рубашки, уточнили авторы.

Материалы по теме:
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022

В заключение редакторы дали пользователям сети рекомендации по покупке обуви. «Кроссовки New Balance и туфли на танкетке — лучший выбор!» — подчеркнули они.

Ранее российский стилист Алексей Сухарев назвал модные фасоны платьев на 2023 год. По словам эксперта, в настоящее время стали актуальны данные предметы гардероба в стиле 2000-х годов. Например, наряды длины мини и макси с открытыми плечами и асимметричными деталями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену
Стало известно о неудачном контрнаступлении ВСУ в Артемовске
Женщина уличила авиакомпанию в ремонте лайнера изолентой и насмешила подписчиков
Россияне рассказали о доверии Путину
Путин наделил ополченцев Донбасса статусом ветерана боевых действий
Перечислены 11 модных трендов лета 2023 года
Ева Грин выиграла миллион долларов в суде о неснятом фильме
Запуск Falcon Heavy отложили из-за удара молнии
В США назвали предположительные потери ВСУ
ВСУ второй раз за день обстреляли граничащий с Украиной российский регион
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.