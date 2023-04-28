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04:13, 28 апреля 2023Мир

Байден сравнил количество отдаваемых и получаемых приказов

Байден заявил, что став президентом он стал получать больше приказов, чем отдавать

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден принял участие в мероприятии «приведи ребенка на работу», которое проводил в четверг, 27 апреля Белый дом, в рамках которого он сравнил количество отдаваемых и получаемых приказов, отметив, что последних оказалось значительно больше, сообщает РИА Новости.

«Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо», — заявил глава государства во время общения с детьми.

Помимо этого он рассказал молодому поколению о многих нюансах своей работы. Отмечается, что в рамках данного мероприятия американский лидер ответил на большее количество вопросов чем во время общения с журналистами днем ранее.

Ранее стало известно, что Байден испытал затруднение при ответе на вопрос, который ему задали дети. Он не смог ответить, какое государство он посетил последним, при том, что посещал с визитом Ирландию двумя неделями ранее.

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Марина Совина
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