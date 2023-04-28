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11:24, 28 апреля 2023Силовые структуры

Аквалангист нашел в московском пруду тела мужчины и женщины

В Москве аквалангист-любитель нашел тела мужчины и женщины в Беловежском пруду

В Москве аквалангист нашел в пруду два тела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, 28 апреля любитель дайвинга погрузился в Беловежский пруд и увидел погибших в оранжевых костюмах. Позже приехали водолазы и достали тела. Их работа попала на видео.

Оказалось, что на дне водоема находились трупы мужчины и женщины.

На место происшествия прибыли следователи из столичного управления Следственного комитета России, уточнили «Ленте.ру» в ведомстве. Они проводят проверку по факту произошедшего. Предварительно, погибшие провалились под лед.

Екатерина Власова
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