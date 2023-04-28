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19:55, 28 апреля 2023Путешествия

Россиянка отдохнула на Черном море и описала его словами «штормы, дожди, мусор»

Читательница «Тинькофф журнала» пожаловалась на частые штормы и мусор в Черном море

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россиянка провела несколько отпусков на побережье Черного моря, описав его словами «штормы, дожди, мусор», и объяснила, почему больше не планирует там отдыхать. Ее рассказ публикует «Тинькофф журнал».

По словам соотечественницы, с самого детства она часто проводила каникулы на черноморских курортах России, Болгарии, Грузии и Турции. «Все было прекрасно, вкусно, красиво, недорого. Все радовало. Кроме моря. Черное море как водоем не уступает любому другому морю — оно большое и соленое. На этом сходство с морем здорового человека заканчивается», — высказалась она.

Читательница портала рассказала, что больше всего ей на Черном море не нравятся частые штормы. Так, во время десятидневного отдыха в Грузии в разгар туристического сезона она смогла искупаться всего четыре раза из-за постоянных дождей и больших волн. «В Крыму и Сочи картина была примерно такая же — висит груша, нельзя скушать. Дышим морским воздухом и ждем, пока можно будет хотя бы войти в воду», — пожаловалась туристка.

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В Болгарии отпуск не был омрачен плохой погодой, однако из-за сильных волн в воде постоянно плавали листья, ветки, деревья и различный мусор. «И я решила, что впредь поеду хоть на море Лаптевых, но не на Черное. Ничего хорошего в нем нет, ну или по крайней мере на него вообще не стоит рассчитывать. И никому не рекомендую», — заключила путешественница.

Ранее российский тревел-блогер посетил Крым и назвал минусы курорта. По его словам, одним из основных недостатков полуострова является большое количество грязи на пляжах и в других туристических местах. Кроме того, ему не понравился низкий уровень сервиса и искусственное завышение цен товаров для туристов.

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Валентина Процкова
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