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07:35, 25 апреля 2023Путешествия

Россиянин посетил Крым и назвал отпугивающие туристов минусы курорта

Блогер «Дзен» пожаловался на большое количество грязи на пляжах Крыма

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российский путешественник и тревел-блогер посетил Крым и назвал минусы курорта, отпугивающие отдыхающих. Своим мнением мужчина поделился в личном блоге «Мой автодом» на портале «Дзен».

По его словам, одним из основных недостатков полуострова является большое количество грязи на пляжах и в других туристических местах. «На многих курортах катастрофически много мусора. Может быть, и чисто там, где не мусорят, я не знаю, кто виноват в этой беде. Такое прекрасное место просто тонет в тоннах мусора и зарастает сорняками, смотреть на это грустно», — высказался он.

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Кроме того, туристу не понравился низкий уровень сервиса и искусственное завышение цен товаров для туристов. «В Крыму нередко дерут немалые деньги, — пожаловался россиянин. — Даже за те же самые овощи-фрукты в теплый сезон берут больше, чем в холодной Сибири, в которой они в принципе не произрастают».

В заключение молодой человек отметил не всегда доброжелательное отношение местных жителей к отдыхающим. «Большая проблема в менталитете крымчан, к туристам нередко относятся с негативом и пренебрежением, ведь одним больше, одним меньше. Крым ведь не первый год является курортом, но отношение осталось таким же, это печально», — заявил блогер.

Ранее российский путешественник сравнил отдых в Сочи и Крыму и определили лучший отечественный курорт. Более комфортным для туристов курортом автор публикации назвал Сочи, поскольку в этом городе отдыхающим стараются предоставить качественное обслуживание. 

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Валентина Процкова
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