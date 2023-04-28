На Украине оценили внедрение стандартов НАТО

Министр обороны Украины: Киев внедрил 20% стандартов НАТО

К настоящему моменту власти Украины внедрили 20 процентов стандартов НАТО. С такой оценкой министр обороны республики Алексей Резников выступил во время брифинга, передает ТАСС.

По его словам, на Украине также были приняты порядка 28 процентов нормативных актов для соответствия требованиям к странам — участницам Североатлантического альянса.

«У меня уже договоренности с партнерами о 180 стандартах, которые мы уже знаем и можем внедрить. То есть мы сразу выходим на уровень от 35 до 40 процентов», — добавил Резников, отметив при этом, что выполнение стандартов НАТО не является принципиальной задачей для Киева.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО завершили подготовку и вооружение более девяти бригад украинской армии. Он также уточнил, что западные государства поставили Украине 98 процентов обещанной военной помощи.