Стало известно о переодевании бойцов ВСУ в гражданскую одежду в Артемовске

RT: жители Артемовска помогали ЧВК «Вагнер» выявить одетых в гражданскую одежду солдат ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) переодевались в гражданскую одежду, передает Telegram-канал «RT на русском». Выявить их частям ЧВК «Вагнер» помогали местные жители.

«Они знают, где находятся мирные жители. Когда мы туда заскакиваем и пытаемся их эвакуировать, начинаются сильные "осадки", то есть начинают сильно обрабатывать минометом», — также приводит издание слова одного из российских солдат.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают резервы личного состава, техники и артиллерии в близлежащие населенные пункты артемовского направления.