Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с Россией, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Реймонд Макговерн в интервью с журналистом Стивеном Гарднером, видео опубликовано на его YouTube-канале.

По словам бывшего разведчика, когда Зеленский баллотировался в президенты, он делал акцент на желании улучшить отношения с Россией, но обманул людей. Макговерн напомнил, что экс-актер получил абсолютное большинство голосов, результаты были очевидными.

Экс-сотрудник ЦРУ вспомнил, что Зеленский обещал добиться стабилизации ситуации в Донбассе. Он также обратился к группам, которые обстреливали русскоязычное население в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), с просьбой покинуть территории. По мнению спецагента, на это виновники обстрелов в Донбассе отреагировали без энтузиазма.

Ведущий Гарднер заявил, что Зеленский «ходит по лезвию», пытаясь угодить и «картелю нацистов», тайно управляющих Украиной, и странам блока НАТО.

Ранее стало известно, что 57,1 процента опрошенных украинцев не поддержали бы повторное выдвижение Зеленского на президентские выборы в 2024 году.