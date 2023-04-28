Россиянина обвинили в убийстве мужчины и женщины и краже автомобиля

Жителя Приамурья отправили в СИЗО за убийство мужчины и женщины и кражу автомобиля

В Амурской области 37-летнему жителю Благовещенска предъявили обвинение в двойном убийстве и краже, его отправили в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В марте 2023 года в полицию города с разницей в несколько дней поступили сообщения об исчезновении 48-летней женщины и 47-летнего мужчины. Первая перестала выходить на связь 21 марта, а второй ушел из дома 30 марта, после чего перестал отвечать на звонки.

В результате правоохранители выяснили, что к их пропаже может быть причастен один из жителей Благовещенска. Его задержали. На допросе мужчина признался, что в середине месяца познакомился на с женщиной, привел ее к себе в квартиру в Пограничном переулке и убил. Тело погибшей он вывез в лес за поселком Моховая Падь и оставил в зарослях травы.

В конце марта мужчина встретился со своим знакомым и вместе с ним на его машине выехал в село Садовое. Там он застрелил товарища из охотничьего ружья, после чего перегнал его автомобиль в Хабаровск.

При проверке показаний фигурант показал следователям, где спрятал тела.