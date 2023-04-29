Сестра Ким Чен Ына предостерегла об опасности декларации США и Южной Кореи

Ким Е Чжон: Вашингтонская декларация ухудшит ситуацию с безопасностью в мире

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон высказалась о Вашингтонской декларации лидеров США и Южной Кореи. По ее мнению, она ухудшит ситуацию с безопасностью в мире. Слова политика приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Особенно Ким Е Чжон выделила безопасность Северо-Восточной Азии. «Это акт, который ни в коем случае нельзя приветствовать, — заявила она. — Вашингтонская декларация, принятая правителями США и Южной Кореи, является компактным следствием жестокой враждебной политики в отношении КНДР, отражающей их волю к самым враждебным и агрессивным действиям».

Президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ель по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию. Документ предполагает создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования, разработки конкретных планов его применения.

По итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой Байден пригрозил КНДР «сменой режима» при попытке Пхеньяна нанести ядерный ударный удар по Соединенным Штатам или их союзникам. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, прошедших в Вашингтоне. Ким Е Чжон резко отреагировала на это заявление, назвав американского лидера «стариком без будущего».