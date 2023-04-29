Пленный обвинил украинские войска в минировании отхода своим солдатам

Военнопленный Кинюк заявил, что украинские войска минируют пути отхода своим солдатам

Попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк обвинил украинские войска в минировании отхода своим солдатам под Кременной. Его слова приводит РИА Новости.

«Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего», — заявил военнопленный.

По словам Киндюка, бойцов предупреждают, что позади позиций стоит нацгвардия, которая откроет огонь в случае отхода.

Ранее украинский военный, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала, который попал в российский плен под Мариуполем в апреле 2022 года, рассказал об отношении своей страны к бойцам. По его словам, он оказался не нужен Украине.

