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02:52, 29 апреля 2023Бывший СССР

Пленный обвинил украинские войска в минировании отхода своим солдатам

Военнопленный Кинюк заявил, что украинские войска минируют пути отхода своим солдатам

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк обвинил украинские войска в минировании отхода своим солдатам под Кременной. Его слова приводит РИА Новости.

«Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего», — заявил военнопленный.

По словам Киндюка, бойцов предупреждают, что позади позиций стоит нацгвардия, которая откроет огонь в случае отхода.

Ранее украинский военный, разведчик 36-й бригады ВСУ Евгений Ганжала, который попал в российский плен под Мариуполем в апреле 2022 года, рассказал об отношении своей страны к бойцам. По его словам, он оказался не нужен Украине.

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Марина Совина
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