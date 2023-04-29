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18:58, 29 апреля 2023Россия

Треть россиян поддержали сокращение январских праздников

«Авито.Работа»: 33% россиян выступили за продление майских праздников за счет январских

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Треть опрошенных россиян выступили за сокращение январских праздников и продление за их счет выходных в мае. Об этом говорится в исследовании «Авито.Работы», итоги которого публикует ТАСС.

Компания выяснила, что 33 процента участников опроса готовы отказаться от долгих зимних праздников в пользу весенних. При этом наибольшая часть одобривших такую инициативу относятся к возрастной группе от 65 лет — среди них сокращение январских праздников поддержали 42 процента респондентов.

Всего же идею о длинных майских поддержали 59 процентов участников опроса — некоторые предложили установить долгий отдых и зимой, и весной.

Среди причин, по которым россияне были готовы отказаться от части январских каникул, — короткий световой день, необходимость работать в праздники, а также невозможность придумать интересный способ провести время зимой и в холод.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России назвало условие, при котором оно готово обсуждать перенос новогодних выходных дней на май.

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Марк Леонов
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