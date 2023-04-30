В Госдуме предложили обсудить перенос выходных с января на май

Вице-спикер ГД Даванков предложил Минтруду обсудить перенос выходных с января на май

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил обсудить перенос выходных с января на май. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе партии.

Депутат обратился в Минтруд с инициативой о совместном круглом столе. Также он представил данные недавнего опроса граждан о том, когда должны быть майские, согласно которым, перенос праздников поддерживают 60 процентов россиян.

Кроме того, Даванков направил министру труда Антону Котякову копию законопроекта о переносе длинных выходных с января на май.

27 апреля глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику, поэтому надо выбрать, чего хотят россияне — «праздновать или выкарабкаться». По его словам, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.