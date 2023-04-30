США предупредили о смертельной ошибке

Политолог Най заявил, что война между США и Китаем станет смертельной ошибкой

Американский политолог, профессор Гарвардского университета и автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най заявил, что война между США и Китаем станет смертельной ошибкой. Его словам приводит Global Times (GT).

«Единственным вариантом уничтожить друг друга или стать угрозой существования — это вляпаться в войну», — отметил он.

По его словам, экзистенциальная угроза заключается в том, что Соединенные Штаты могут совершить серьезную ошибку, как когда-то в Европе просчитались перед началом Первой мировой войны.

«Угроза больше похожа на ту, что была в 1914 году, когда великие европейские державы думали, что их армии вернутся домой к Рождеству и все прояснится», — сказал Най. По его словам, вместо этого они были «втянуты в четырехлетнюю войну, в результате которой погибли более десяти миллионов человек и исчезли четыре империи».

Ранее американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что Китай ведет тысячелетнюю войну против США. По его мнению, КНР хочет экономического, военного и глобального доминирования. При этом спикер не уточнил, идет ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или Пекин лишь планирует соперничать с Вашингтоном так долго.