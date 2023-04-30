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21:01, 30 апреля 2023Ценности

Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Вячеславом Зайцевым

Никас Сафронов о смерти модельера Вячеслава Зайцева: ушел последний из великих деятелей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Художник Никас Сафронов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о последней встрече с дизайнером Вячеславом Зайцевым. Он сообщил, что виделся с модельером около месяца назад.

Вечером 30 апреля стало известно, что на 86-м году жизни скончался российский модельер Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев. Telegram-канал Mash сообщает, что днем в воскресенье, 30 апреля, Зайцев был доставлен в больницу с кровотечением в желудке. Врачи сделали ему компьютерную томографию (КТ), после чего отправили в отделение реанимации. Несмотря на усилия врачей, страдающий болезнью Паркинсона модельер скончался.

Ушел человек добрейшей души с огромным жизненным импульсом и невероятной фантазией. Ушел пласт. Ушел последний из великих деятелей не только как кутюрье, но и как личность и художник с большой буквы

Никас Сафроновхудожник

«Последняя встреча была у нас в районе трех вокзалов. Там клуб, где был последний его выход в свет. Это было около месяца назад. Там было чествование его 85-летия. Он тихо говорил, но, увидев меня, обрадовался, хотел привстать, но я сказал "не надо" и встал перед ним на колено. И мы обнялись так по-отечески. Я ему принес в подарок его портрет. Ему было очень приятно. Там он подписал мне две книги: он продиктовал шепотом своей помощнице, она написала своей рукой, а он расписался», — рассказал Сафронов.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

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Алена Шевченко
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