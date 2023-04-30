Зеленский объявил о передаче Францией «мощного бронетанкового пакета»

Зеленский после разговора с Макроном объявил о передаче «мощного бронетанкового пакета»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах «сверхчасового» телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Отмечается, что стороны договорились о том, что Париж предоставит Киеву «мощный бронетанковый пакет». Лидеры стран также обсудили ситуацию на фронте и «перспективы ее развития в мае-июне», рассказали в офисе Зеленского.

В ходе беседы с Макроном украинский президент отдельно обратил внимание на первоочередные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Была выражена благодарность за уже предоставленную Францией оборонную помощь и доcтигнута договоренность о дополнительных решениях, которые усилят потенциал Украины на поле боя», — добавил Зеленский.

О продолжавшемся более часа телефонном разговоре президента Украины с французским коллегой стало известно в воскресенье, 30 апреля.