Машину кортежа генпрокурора Болгарии взорвали

Haskovo: автомобиль кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева задело взрывное устройство

Взрывное устройство сработало рядом с проезжавшим кортежем генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева. Об этом сообщает болгарское издание Haskovo.

Уточняется, что взрывное устройство сработало примерно в 11:45 по местному времени, когда кортеж Гешева проезжал по дороге София-Самоков, в районе села Ковачевци. Взрывной волной задело один из автомобилей. По информации МВД Болгарии, в результате взрыва никто не пострадал.

На место происшествие приехал заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, под руководством которого будет идти следствие. Также там оказался главный секретарь МВД Петр Тодоров, который из-за инцидента прервал свой отпуск. «Любая угроза жизни и здоровью любого болгарского гражданина недопустима», — заявил Тодоров.

В октябре 2022 года генпрокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что сайты государственных организаций, аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг Болгарии были атакованы. По версии Гешева, атаку совершили русские хакеры.