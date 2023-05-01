Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 1 мая 2023Мир

Машину кортежа генпрокурора Болгарии взорвали

Haskovo: автомобиль кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева задело взрывное устройство

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Взрывное устройство сработало рядом с проезжавшим кортежем генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева. Об этом сообщает болгарское издание Haskovo.

Уточняется, что взрывное устройство сработало примерно в 11:45 по местному времени, когда кортеж Гешева проезжал по дороге София-Самоков, в районе села Ковачевци. Взрывной волной задело один из автомобилей. По информации МВД Болгарии, в результате взрыва никто не пострадал.

На место происшествие приехал заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, под руководством которого будет идти следствие. Также там оказался главный секретарь МВД Петр Тодоров, который из-за инцидента прервал свой отпуск. «Любая угроза жизни и здоровью любого болгарского гражданина недопустима», — заявил Тодоров.

В октябре 2022 года генпрокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что сайты государственных организаций, аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг Болгарии были атакованы. По версии Гешева, атаку совершили русские хакеры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Поезд сошел с рельсов под Брянском в результате подрыва железной дороги. Что известно о случившемся?
Рыбаки выловили боевую гранату из Москвы-реки
На Украине заявили о финишной прямой контрнаступления
Агент Головина назвал три интересовавшихся футболистом клуба АПЛ
Машину кортежа генпрокурора Болгарии взорвали
Инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с Канье Уэстом
Опубликовано последнее фото Вячеслава Зайцева перед смертью
Стало известно о попытке атаки украинского Су-25 в районе Херсона
Умерла вдова поэта Леонида Дербенева
Психолог написала заявление на клиента из-за его желания устроить теракт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.