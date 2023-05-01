Машину кортежа генпрокурора Болгарии взорвали
Взрывное устройство сработало рядом с проезжавшим кортежем генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева. Об этом сообщает болгарское издание Haskovo.
Уточняется, что взрывное устройство сработало примерно в 11:45 по местному времени, когда кортеж Гешева проезжал по дороге София-Самоков, в районе села Ковачевци. Взрывной волной задело один из автомобилей. По информации МВД Болгарии, в результате взрыва никто не пострадал.
На место происшествие приехал заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, под руководством которого будет идти следствие. Также там оказался главный секретарь МВД Петр Тодоров, который из-за инцидента прервал свой отпуск. «Любая угроза жизни и здоровью любого болгарского гражданина недопустима», — заявил Тодоров.
В октябре 2022 года генпрокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что сайты государственных организаций, аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг Болгарии были атакованы. По версии Гешева, атаку совершили русские хакеры.