В Госдуме высказались о создании «народного автомобиля» дешевле 500 тысяч рублей

Депутат Ефимов поддержал идею создания «народного автомобиля» не дороже 500 тысяч рублей

Идею создания «народного автомобиля» стоимостью не дороже 500 тысяч рублей необходимо приветствовать, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России (СТР), председатель Комитета по транспорту и экспедированию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Виталий Ефимов. Таким образом он отреагировал на инициативу в беседе с «Лентой.ру».

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России легковой автомобиль из средства передвижения может превратиться в роскошь, и предложил создать национальный проект «Народный автомобиль». По задумке политика, такой автомобиль должен быть не дороже 500 тысяч рублей, что станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке.

Идея создания такого автомобиля была всегда, отметил Ефимов. В частности, в СССР бюджетной машиной считался «Запорожец». Он также заявил, что в пределах этой суммы реально создать неплохой автомобиль.

«Что такое 500 тысяч? Я езжу на автомобиле, он у меня стоит меньше 500 тысяч, правда, я его покупал восемь лет назад, есть такая Felicia — нормальная машина. Это же не будет, наверное, Trabant какой-нибудь немецкий за 500 тысяч. Все-таки машину можно сделать неплохую, тем более он говорит о том, что должно еще и помочь государство. И сейчас, вы знаете, на машины есть скидки за счет государства», — поделился депутат.

Парламентарий поприветствовал идею, однако указал на необходимость определенных технических характеристик у такого автомобиля. «Необходимо, чтобы этот вариант имел все узлы, которые обеспечивают безопасность движения, так же как и на тех машинах, которые покупают за миллион. Это должно быть обязательным условием: и подушки безопасности, и ABS, и все остальное, что положено», — уточнил он.

Если выпустят, что же, мы будем с вами радоваться, наверное, народ будет больше покупать, промышленность будет больше зарабатывать. Нашим людям нужны машины, и недорогие тоже Виталий Ефимов депутат Госдумы

Российский авторынок оказался под серьезным давлением после ухода крупнейших иностранных производителей. Он сможет достичь докризисного уровня не раньше, чем через пять лет, считают эксперты. До начала спецоперации на Украине за год в стране было продано почти 1,5 миллиона новых легковых машин, в то время как по итогам 2022 года показатель снизился до 626,3 тысячи. В 2023 году, как считается, рынок вырастет до 670 тысяч проданных автомобилей.