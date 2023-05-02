В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка

В Москве 24-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка

В Москве 24-летний мужчина на электросамокате сбил ребенка 2021 года рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел около одного из домов на улице Профсоюзной. Мальчик находился на тротуаре вместе с матерью. Он получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования.

20 апреля на улице Вешняковская в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Бабушка задержала виновника случившегося, вызвала полицию и скорую помощь. Девочка при падении сильно ударилась лбом об асфальт. Она попала в реанимацию с переломом лобной части черепа.