Минобороны сообщило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении до 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 3 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области.

Потери украинской стороны составили до 40 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также одна гаубица Д-30.

Днем ранее, 2 мая, на купянском направлении были пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад боеприпасов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.