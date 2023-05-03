Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 3 мая 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении до 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 3 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Каменка Харьковской области.

Потери украинской стороны составили до 40 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также одна гаубица Д-30.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Днем ранее, 2 мая, на купянском направлении были пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад боеприпасов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Песков сообщил об отсутствии Путина в Кремле в момент попытки атаки дронов ВСУ
Близкие госпитализированного Джейми Фокса попросили молиться за него
Управляемую американскую бомбу JDAM сбили в Донбассе
Россиянка посетила Дагестан и пожаловалась на «острова и горы мусора»
На Украине рассказали о центре контроля военных поставок в Германии
Песков ответил на вопрос о проведении парада 9 мая после попытки атаки на Кремль
Появилось видео с дымом над Кремлем в ночь попытки атаки на резиденцию Путина
Кремль ответил на вопрос о публичных мероприятиях Путина после попытки покушения
Новая Зеландия расширила список санкций против россиян
Стало известно о состоянии Путина после попытки украинских БПЛА атаковать Кремль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.