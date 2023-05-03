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15:37, 3 мая 2023Интернет и СМИ

Решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии разъяснили

ФАС: повышение тарифа на передачу электроэнергии не затронет граждан
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

C 1 мая по 31 декабря тарифы на услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети увеличатся на 6,3 процента. Об этом стало известно из распоряжения правительства России, опубликованного 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации. В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что это решение не затронет россиян.

Часть авторов публикаций в интернете ошибочно истолковали эту информацию — стали появляться посты о том, что это приведет к росту цен на электроэнергию для простых граждан. «Граждан это изменение не затронет. Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — разъяснили решение властей в ФАС, сообщил ТАСС.

За услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям платят территориальные сетевые организации и крупный бизнес, напрямую подключенный к магистральным энергосетям, следует из материала на сайте «Коммерсанта».

Следующее изменение тарифов для граждан запланировано только на 1 июля 2024 года. В 2022 году власти перенесли индексацию тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Таким образом в течение полутора лет в стране не будут индексироваться тарифы для населения.

В СМИ встречалась в основном корректная трактовка распоряжения правительства России о тарифе на услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети. Многие издания написали об этом решении властей. В соцсетях на тему тоже вышло много публикаций, но чаще встречаются посты, в которых информация подается некорректно — пользователям ошибочно утверждают, что индексация затронет платежки рядовых россиян.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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