Александра Митрошина полностью погасила долг по налогам и частично признала вину

Обвиняемая в неуплате налогов блогерша Митрошина частично признала вину и погасила долг

Блогерша Александра Митрошина, обвиняемая в неуплате налогов, частично признала вину и сообщила, что 2 мая полностью погасила долг. Трансляция, в которой инфлюэнсерша раскрыла подробности дела, доступна на ее YouTube-канале.

«Я платила налоги на протяжении всей моей деятельности. Да, я ошиблась. С 2020 года я не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов. Я относилась к этому безответственно. Некоторые налоги были не уплачены», — призналась блогерша.

По словам Митрошиной, налоговая проверка в отношении нее началась 20 апреля 2022 года. Она отметила, что оплатила большую часть основного долга по налогам практически сразу после возбуждения уголовного дела. «Вчера я погасила полностью основную сумму долга», — сообщила она.

«Признаю ли я вину перед налоговой? Частично да», — сказала Митрошина. Блогерша пояснила, что не согласна с суммой вменяемой задолженности, и рассказала, что сейчас ее адвокаты оспаривают решение налогового органа.

Митрошина также рассказала, что выступала перед налоговыми органами с инициативой разработать цифровую платформу для блогеров, с помощью которой инфлюэнсеры могли бы погашать налоги.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил в отношении Александры Митрошиной уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

После поступления денег на расчетный счет блогерша переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.