Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:59, 3 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили об атаке на нефтебазу в Кропивницком

Райкович заявил об атаке на нефтебазу в Кропивницком Кировоградской области Украины

Фото: Telegram-канал «Андрій Райкович / Кіровоградська ОДА (ОВА)»

На Украине глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в своем Telegram-канале о ночной атаке на нефтебазу в Кропивницком.

Как заявил Райкович, около 3:00 в ночь на среду, 3 мая, три беспилотника «Герань-2» атаковали нефтебазу в областном центре. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.

«Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу», — добавил он.

1 мая на левом берегу Днепра в Киеве зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением. В городской администрации заявили, что было снижено давление в водопроводной сети из-за повреждения электрического оборудования на насосной станции «Позняки».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о потере Украиной доверия к странам Запада. Киев скрывает детали весеннего контрнаступления
В Ленинградской области на даче в колодце обнаружили человеческие останки
Турция анонсировала встречу по зерновой сделке
Московский экскаваторщик раскрыл размер зарплат коллег
Ребенок родился с растущей из спины третьей рукой
Голую женщину с пробитой головой нашли на рынке в Петербурге
В Молдавии объяснили трудности в обороне рельефом страны
73-летняя дизайнер снялась в откровенном платье и удивила фанатов
Суд отменил приговор по делу об избиении актера Павла Прилучного
Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл закулисье проекта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.