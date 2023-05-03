На Украине сообщили об атаке на нефтебазу в Кропивницком

Райкович заявил об атаке на нефтебазу в Кропивницком Кировоградской области Украины

На Украине глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в своем Telegram-канале о ночной атаке на нефтебазу в Кропивницком.

Как заявил Райкович, около 3:00 в ночь на среду, 3 мая, три беспилотника «Герань-2» атаковали нефтебазу в областном центре. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.

«Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу», — добавил он.

1 мая на левом берегу Днепра в Киеве зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением. В городской администрации заявили, что было снижено давление в водопроводной сети из-за повреждения электрического оборудования на насосной станции «Позняки».