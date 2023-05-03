Норвегия увеличит добычу нефти в Баренцевом море

Bloomberg: Норвегия увеличит добычу нефти и газа в Баренцевом море

Крупнейшие нефтегазовые компании Норвегии возобновляют планы по разработке месторождений и увеличению добычи в Баренцевом море. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на специалистов отрасли.

По оценкам экспертов, в Баренцевом море сосредоточено более 60 процентов неразведанных ресурсов углеводородов Норвегии. Их долгое время рассматривали как будущее для нефтегазовой промышленности страны, но разведка не была особенно успешной, а добыча в сложных условиях требовала значительных вложений. Однако после обострения конфликта на Украине и введения санкций в отношении поставок российских энергоресурсов ситуация изменилась: Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу и приняла решение наращивать добычу.

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд, обращаясь к руководителям нефтегазовой отрасли, назвал поиск большего количества углеводородов в Арктике «социальной ответственностью» компаний. В 2023 году правительство страны дополнительно раздаст бизнесу лицензии для разработки 92 участков, 78 из которых находятся в Баренцевом море.

Сейчас Норвегия добывает нефть и газ с двух месторождений в Баренцевом море — Goliat и Snohvit, и существующих платформ недостаточно, чтобы удовлетворить растущий европейский спрос. Главный исполнительный директор компании Var Energi Торгер Род считает, что разработка новых месторождений необходима даже для сохранения производства на текущем уровне. Var Energi является одной из крупнейших компаний, инвестирующих в Арктику, и их открытие месторождения Lupa стало крупнейшей находкой на норвежском континентальном шельфе в прошлом году.

Министерство нефти и энергетики Норвегии ранее заявило о решении национализировать большую часть газотранспортной сети страны. В 2028 году истечет срок действия большей части существующих концессионных соглашений, тогда же правительство собирается взять под свой контроль газопроводы, по которым осуществляется транзит норвежского сырья в Евросоюз и Великобританию.