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12:47, 3 мая 2023Россия

В Кремле прокомментировали возможный запрет на полеты дронов 9 мая

В Кремле назвали прерогативой спецслужб запрет на полеты дронов 9 мая

Фото: Josh Sorenson / Unsplash

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал прерогативой спецслужб запрет на полеты дронов 9 мая. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы», — заявил он журналистам на просьбу прокомментировать возможный запрет на использование дронов в праздничный день.

Песков подчеркнул, что именно специальные службы занимаются охраной правопорядка, поэтому это целиком и полностью их прерогатива.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что спецслужбы делают все необходимое, чтобы предотвратить возможные провокации Украины на 9 Мая.

9 мая в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На параде выступит президент России Владимир Путин.

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Варвара Кошечкина
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