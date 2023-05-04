В доме умершего российского пенсионера нашли 140 минометных боеприпасов

В деревенском доме пенсионера обнаружили 14 ящиков с минометными минами времен войны

В деревенском доме умершего российского пенсионера из Орловской области обнаружили арсенал минометных боеприпасов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, после смерти 70-летнего мужчины в его доме в деревне Березовка наследники нашли 14 ящиков с минометными минами. Всего было найдено 140 боеприпасов 50-го калибра времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место взрывотехники уничтожают находку в стороне от населенного пункта. По их данным, от такого количества боеприпасов могла взорваться вся деревня.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у пожилого мужчины такой арсенал и для каких целей он хранил его у себя дома.

16 января 2020 года сообщалось, что в городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров — ветеранов труда, наладивших подпольное производство оружия.