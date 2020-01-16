Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия

В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия. Об этом в четверг, 16 января, сообщает «Ura.ru».

Как сообщили в суде, двое местных жителей, ветераны труда Валерий Лобода и Геннадий Ермакович, покупали в магазинах переделанные образцы оружия, а затем приводили их в боевое состояние. Работали в сдвоенном гараже, в нем же хранили оружие, патроны и порох.

В арсенале пенсионеров, в частности, были автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС), револьвер «Наган», пистолет Токарева (ТТ), газовые, пневматические и сигнальные револьверы и пистолеты, переделанные под стрельбу малокалиберными патронами. Как отметили в суде, Лобода и Ермакович не торговали своим оружием и никогда не использовали его в преступных целях. Теперь произведенное ими будет уничтожено.

Суд назначил пенсионерам наказание в виде условных сроков лишения свободы на 3 и 4,5 года. Судья принял решение не штрафовать ветеранов труда и даже оставил одному из них токарный станок.

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