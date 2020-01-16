Силовые структуры
 
Последние новости
Мишустин высказался о пенсионной системе
Москвичи застрелили в городе гуся 
Мишустин отказался выступать на Гайдаровском форуме
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Мишустин попал на «Миротворец»
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Российская девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
Новости партнеров

Российские пенсионеры наладили подпольное производство оружия

Перейти в «Мою Ленту»

В городе Озерске Челябинской области осудили двух пенсионеров, наладивших подпольное производство оружия. Об этом в четверг, 16 января, сообщает «Ura.ru».

Как сообщили в суде, двое местных жителей, ветераны труда Валерий Лобода и Геннадий Ермакович, покупали в магазинах переделанные образцы оружия, а затем приводили их в боевое состояние. Работали в сдвоенном гараже, в нем же хранили оружие, патроны и порох.

В арсенале пенсионеров, в частности, были автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКС), револьвер «Наган», пистолет Токарева (ТТ), газовые, пневматические и сигнальные револьверы и пистолеты, переделанные под стрельбу малокалиберными патронами. Как отметили в суде, Лобода и Ермакович не торговали своим оружием и никогда не использовали его в преступных целях. Теперь произведенное ими будет уничтожено.

Суд назначил пенсионерам наказание в виде условных сроков лишения свободы на 3 и 4,5 года. Судья принял решение не штрафовать ветеранов труда и даже оставил одному из них токарный станок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Урале два пенсионера наладили подпольное производство оружия
Редкий автомат Калашникова 1950 года показали на видео
Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Тела убитых закапывали экскаватором»

Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
11:33Сегодня

Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции

11:12Сегодня

Орудие убийства российской следовательницы нашли на дне Москвы-реки

09:46Сегодня

Раскрыты подробности вооруженного нападения на российский суд

Силовые структуры00:0114 января

«Они рыли могилы для будущих жертв»

В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
07:35Сегодня

Установлена личность стрелявшего в российском суде

06:47Сегодня

Неизвестный открыл стрельбу в российском суде

21:4215 января

Суд взыскал с Навального и его сторонников более двух миллионов рублей

Силовые структуры00:0110 января

«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»

Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
20:5115 января

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 22-летней давности

15:1115 января

Следователи установили настоящего убийцу жены российского хоккеиста Соколова

14:5415 января

В «Москве-Сити» захватили заложника

Россия
Российская девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Россиянам рассказали о способе избежать заражения гриппом и ОРВИ
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
В Москве установлен первый в 2020 году температурный рекорд
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Российский мэр спас пришедшего убивать себя к мэрии мужчину
Все материалы
Мир
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Канада подключилась к расследованию катастрофы украинского «Боинга»
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Новый китайский вирус проник в Японию
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Все материалы
Бывший СССР
Мишустин попал на «Миротворец»
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Раскрыты подробности ультиматума Трампа Зеленскому
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
На Украине запретили русскоязычную рекламу
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
В офисе Зеленского опровергли участие в скандальной встрече с премьером
Все материалы
Экономика
Мишустин отказался выступать на Гайдаровском форуме
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Мишустин пообещал поддержать бизнес
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
В России усомнились в пользе от нацпроектов
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты подробности вооруженного нападения на российский суд
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Установлена личность стрелявшего в российском суде
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Неизвестный открыл стрельбу в российском суде
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Суд взыскал с Навального и его сторонников более двух миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт размер ядерного арсенала США
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Обнаружен бессмертный вид живых существ
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Раскрыта загадка гигантской катастрофы в Млечном Пути
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
Все материалы
Спорт
Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Овечкин рассказал о новом контракте в НХЛ и назвал Вашингтон своим домом
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Российский телеканал объяснил оскорбления в адрес Макгрегора
Все материалы
Культура
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Министр культуры Мединский отправлен в отставку
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Гуф матом вызвал на бой «разрушившего его семью» бывшего депутата
Все материалы
Интернет и СМИ
Водонаева послушала речь Путина и поразмышляла о родах у «нищих россиян и быдла»
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Девушка случайно раскрыла правду о своей семье через соцсеть и нашла близнеца
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Комик-карлик сознался в изнасиловании ради шутки и пожалел годы спустя
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Малышева назвала «самый хороший» рак
Все материалы
Ценности
Рианна пообещала открыть бизнес в России и обрадовала граждан
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Модель с диагнозом как у Бибера стала чемпионкой и снялась для обложки Playboy
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Опубликованы фото популярной плюс-сайз-модели в обнаженном виде без фотошопа
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»
Все материалы
Путешествия
Пассажир попытался вывезти две сотни живых скорпионов самолетом и попался
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Мощная волна смыла прогуливавшихся по берегу океана туристов
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Использовавшему храм не по назначению туристу пригрозили тюрьмой
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы
Все материалы
Из жизни
Падение свиньи с вертолета в бассейн миллионера попало на видео
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Женщина убила мужа кусачками для ногтей
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Женщина неожиданно разбогатела ко дню рождения
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти
Все материалы
Появилась первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Стала известна цена топового Kia Seltos для России
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Представлен первый кроссовер Genesis, который появится в России
Все материалы
Дом
Назван российский город-лидер по росту цен на жилье
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Во Франции из-за ветряков решили продать замок
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Миллиардер построил на вершине небоскреба «домик на дереве»
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Улицу в Крыму назовут в честь погибшего главы ДНР
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы