Редкий автомат Калашникова 1950 года показали на видео

Концерн «Калашников» показал редкий опытный образец автомата Калашникова, который был создан в 1950-1951 годах. Ролик был опубликован во вторник, 26 ноября, на сайте «Калашников Медиа».

На кадрах можно увидеть автомат весом 4,3 килограмма. Его общая длина составляет 870 миллиметров, длина ствола — 415 миллиметров.

Как отметил начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак, продемонстрировавший оружие на видео, еще в ходе полигонных испытаний в 1947-1948 годах конструкторам стало понятно, что кучность боя АК не соответствует показателям, нужным армии. «Было принято решение осуществлять доводку этого автомата по кучности уже в процессе серийного производства. Работы эти велись многие годы», — отметил эксперт.

Одной из главных особенностей показанного образца стала рукоятка спереди — она позволяла удерживать автомат при стрельбе. Кроме того, в ней была спрятана выдвигающаяся опора, которая давала возможность опереть оружие на твердую поверхность и таким образом лучше прицелиться и повысить точность стрельбы. В настоящее время подобные рукоятки широко используют при производстве стрелкового оружия, в том числе и в России, однако в 1950-х это решение не обеспечило требуемой эффективности стрельбы, поэтому в серийное производство его не внедрили.

Еще одной особенностью образца являлся ударно-спусковой механизм — он также позволял улучшить кучность стрельбы, однако в дальнейшем подобная конструкция при производстве АК не применялась.

Ранее в ноябре концерн опубликовал видео испытания на прочность автомата АК-103 2019 года выпуска. Специалист компании Георгий Губич отстрелял подряд 1,4 тысячи патронов.

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