В российском городе осудили на 3,5 года руководителя секты «Страна Души»

В Сочи осудили на 3,5 года колонии создателя и руководителя секты «Страна Души»

В Сочи суд приговорил к 3,5 года лишения свободы создателя и руководителя секты «Страна Души». Об этом в четверг, 4 мая, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») и части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2008 году фигурант создал религиозное объединение в Абхазии. Он вовлекал в нее граждан, в том числе несовершеннолетних. Известно, что 30 адептов проживали с ее создателем в селе Дранда. Несовершеннолетних мужчина воспитывал по технологии, основанной на религиозном течении кришнаизма (вайшнавизма) и элементах строевой подготовки. Он бил детей ремнем, USB-кабелем, стеблями растений за непослушание, опоздание или ложь. Кроме того, он заставлял их отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал смотреть фильмы и общаться с близкими.

В 2021 году деятельность «Страны Души» пресекли.