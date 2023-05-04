Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 4 мая 2023Силовые структуры

В российском городе осудили на 3,5 года руководителя секты «Страна Души»

В Сочи осудили на 3,5 года колонии создателя и руководителя секты «Страна Души»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил к 3,5 года лишения свободы создателя и руководителя секты «Страна Души». Об этом в четверг, 4 мая, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») и части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2008 году фигурант создал религиозное объединение в Абхазии. Он вовлекал в нее граждан, в том числе несовершеннолетних. Известно, что 30 адептов проживали с ее создателем в селе Дранда. Несовершеннолетних мужчина воспитывал по технологии, основанной на религиозном течении кришнаизма (вайшнавизма) и элементах строевой подготовки. Он бил детей ремнем, USB-кабелем, стеблями растений за непослушание, опоздание или ложь. Кроме того, он заставлял их отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал смотреть фильмы и общаться с близкими.

В 2021 году деятельность «Страны Души» пресекли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
Названы районы Москвы со снижением цен на «вторичку»
Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле
США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
В США признались в неспособности предотвратить сближение России и Китая
СКР нашел еще 22 жертвы серийного российского отравителя Выговского
Умерла актриса из сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ»
22-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ
Организатор «Дикой мяты» объяснил отсутствие иностранных исполнителей
Общевойсковая армия ЦВО получила 11 танков Т-90М «Прорыв»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.