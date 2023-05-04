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17:13, 4 мая 2023Экономика

Названа способная обогнать доллар по популярности валюта

Экономист Беляев: заменить доллар может только юань

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Заменить доллар в серьезном объеме на мировом рынке может только юань, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил способность валют разных стран обогнать доллар по популярности.

Экономист рассказал, что необходимо исходить из того, что все валюты связаны с общеэкономическими проблемами.

«Доллар почему популярен? Потому что Америка до сих пор занимает серьезное место на мировой арене как производитель и как торговый агент. Поэтому доллар и нужен большинству стран. Потому что они так или иначе поддерживают торговые отношения с Америкой», — объяснил Беляев.

При этом финансовый аналитик отметил, что сегодня американская валюта постепенно выжимается с лидирующих позиций.

Если говорить о том, что может заменить доллар в достаточно серьезном объеме, то это может сделать только юань

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

«Кроме юаня вряд ли что-то сможет заменить американскую валюту. Потому что все остальные валюты представляют менее значимые экономики и те экономики, с которым не так развит торговый оборот», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Таким образом, доллар пока остается ведущей валютой, евро тоже еще достаточно популярен, а юань выходит на арену, заключил Беляев.

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Ранее британское издание The Economist сообщило, что юань набирает силу на мировом рынке, хотя доллар все еще остается востребованной валютой. В частности, авторы статьи обратили внимание на то, что российская экономика не пострадала из-за западных санкций отчасти потому, что 16 процентов ее экспорта теперь оплачивается в юанях.

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Варвара Кошечкина
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