В Британии заявили о набирающем силу юане

The Economist: юань набирает силу на мировом рынке, хотя доллар все еще востребован

Юань набирает силу на мировом рынке, хотя доллар все еще остается востребованной валютой. Об этом сообщает британское издание The Economist.

«Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара», — говорится в статье. Отмечается, что при желании отдельные страны могут обойти «господствующую систему». В частности, авторы обратили внимание на то, что российская экономика не пострадала из-за санкций отчасти потому, что 16 процентов ее экспорта теперь оплачивается в юанях.

Кроме того, быстро развивается и китайская альтернатива SWIFT. Также Пекин постепенно переходит на расчеты в юанях в двусторонней торговле. Например, таким образом с Китаем торгуют многие западные фирмы. «Новые технологии цифровых платежей и цифровые валюты центральных банков могут упростить перемещение денег по всему миру без участия США», — добавили журналисты.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что российские компании почти полностью отказались от международных расчетов в долларах, доля расчетов в евро тоже постепенно сходит на нет.