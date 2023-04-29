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00:57, 29 апреля 2023Экономика

В Британии заявили о набирающем силу юане

The Economist: юань набирает силу на мировом рынке, хотя доллар все еще востребован

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Юань набирает силу на мировом рынке, хотя доллар все еще остается востребованной валютой. Об этом сообщает британское издание The Economist.

«Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара», — говорится в статье. Отмечается, что при желании отдельные страны могут обойти «господствующую систему». В частности, авторы обратили внимание на то, что российская экономика не пострадала из-за санкций отчасти потому, что 16 процентов ее экспорта теперь оплачивается в юанях.

Кроме того, быстро развивается и китайская альтернатива SWIFT. Также Пекин постепенно переходит на расчеты в юанях в двусторонней торговле. Например, таким образом с Китаем торгуют многие западные фирмы. «Новые технологии цифровых платежей и цифровые валюты центральных банков могут упростить перемещение денег по всему миру без участия США», — добавили журналисты.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что российские компании почти полностью отказались от международных расчетов в долларах, доля расчетов в евро тоже постепенно сходит на нет.

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Марина Совина
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