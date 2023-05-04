Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 4 мая 2023Мир

Посольство США ответило на обвинения в причастности к атаке дронов на Кремль

Посольство США в России опровергло причастность к атаке беспилотников на Кремль

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Соединенные Штаты категорически опровергают свою причастность к нападению дронов на Кремль, совершенному в ночь на 3 мая. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель американской дипмиссии.

В посольстве США сообщили, что ознакомились с заявлением пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что атака беспилотников на столицу могла быть совершена с санкции Вашингтона. «Они [обвинения] категорически не соответствуют действительности. Соединенные Штаты никоим образом не причастны к атаке беспилотников», — заявили в посольстве.

Ранее о непричастности США к произошедшему также заявил официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Чиновник добавил, что Вашингтон не поощряет нанесение Украиной ударов за пределами собственной территории. Накануне, 3 мая, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не могут подтвердить достоверность информации о нападении украинских беспилотников на Кремль, и предложил делить сказанное Москвой «на два».

О том, что украинские дроны попытались атаковать Кремль, стало известно 3 мая. Сообщалось, что налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле заявили, что расценивают произошедшее как спланированный теракт и покушение на российского президента Владимира Путина. Сам глава государства в это время в Кремле не находился. Позже Песков также заявил, что за атакой могут стоять Соединенные Штаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Песков оценил заявление Белого дома о непричастности США к атакам на Кремль
Российские учителя посоревнуются в использовании технологий
Назван месяц для наиболее выгодной аренды жилья в Таиланде
Прохожие задержали надругавшегося над школьницей уголовника-педофила
ЕС выделит десятки миллионов евро для поддержки армий Молдавии и Грузии
Троих россиян арестовали по подозрению в убийстве двух аниматоров
Малышева предупредила об опасности популярного в сети способа борьбы с храпом
Россия призвала проконтролировать биолаборатории США
Устроившего акцию с сожжением Корана политика заочно арестовали в Швеции
В Москве произошел сбой в работе GPS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.