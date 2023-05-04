Посольство США ответило на обвинения в причастности к атаке дронов на Кремль

Посольство США в России опровергло причастность к атаке беспилотников на Кремль

Соединенные Штаты категорически опровергают свою причастность к нападению дронов на Кремль, совершенному в ночь на 3 мая. Об этом «Ленте.ру» заявил представитель американской дипмиссии.

В посольстве США сообщили, что ознакомились с заявлением пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что атака беспилотников на столицу могла быть совершена с санкции Вашингтона. «Они [обвинения] категорически не соответствуют действительности. Соединенные Штаты никоим образом не причастны к атаке беспилотников», — заявили в посольстве.

Ранее о непричастности США к произошедшему также заявил официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Чиновник добавил, что Вашингтон не поощряет нанесение Украиной ударов за пределами собственной территории. Накануне, 3 мая, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не могут подтвердить достоверность информации о нападении украинских беспилотников на Кремль, и предложил делить сказанное Москвой «на два».

О том, что украинские дроны попытались атаковать Кремль, стало известно 3 мая. Сообщалось, что налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле заявили, что расценивают произошедшее как спланированный теракт и покушение на российского президента Владимира Путина. Сам глава государства в это время в Кремле не находился. Позже Песков также заявил, что за атакой могут стоять Соединенные Штаты.