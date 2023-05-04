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19:49, 4 мая 2023Забота о себе

Психологи подсказали способы борьбы с тревожностью на работе

Психолог Столле: от тревожности на работе помогут медитации

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Специалисты подсказали способы, которые помогут в борьбе с тревожностью на работе. Их слова приводит издание People.

Как отмечает коуч и социальный работник Мелоди Виндинг, при появлении тревожности на работе важно удержать себя от катастрофизации и мыслей о непременной потере должности. «Скажите себе, что все делают ошибки, и сегодня это вы. Вы сможете разобраться, решить проблему, уже сталкивались с похожим раньше», — говорит она. Кроме того, Вилдинг предложила составить список из трех ошибок или трудных ситуаций, которые человек преодолел. Это, по ее мнению, поможет преодолеть неуверенность в себе.

В свою очередь, психолог Деннис Столле рекомендовал практиковать медитации. «Упражнения на осознанность могут научить находиться в моменте и понимать, о чем думает человек прямо сейчас, откуда взялись эти мысли», — объяснил он. Приложения для медитации, по его словам, легко найти в мобильных интернет-магазинах.

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Кроме того, Вилдинг предлагает не избегать общения с коллегами или начальниками, коммуникации с которыми вызывают тревогу, и проговаривать свое беспокойство если не в беседе с сотрудниками, то в разговоре с самим собой. «Мне помогает сказать себе: я тревожусь, я переживаю об этом», — привела пример она. Наконец, Столле рекомендовал обратиться к ресурсам компании — многие из современных работодателей предоставляют сотрудникам психологическую помощь.

Ранее дизайнер Линда Хейслетт назвала идеальные цвета, которые создадут уют в комнате и помогут отогнать тревожные мысли. По ее словам, лучше выбирать пастельную и нейтральную гамму оттенков.

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Александра Лисица
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