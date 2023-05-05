Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:59, 5 мая 2023Бывший СССР

ВКС России разбомбили на Украине лагерь наемников. Киев называет их иностранными инструкторами

Минобороны: ВКС России поразили лагерь иностранных инструкторов в Черниговской области

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Самолеты оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по иностранным наемникам украинских войск в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что обстрел велся по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка.

Материалы по теме:
«Расслабился — погиб» Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
«Расслабился — погиб»Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
27 апреля 2023
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты. На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
Чеченские террористы, диверсанты, неонацисты.На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?
28 марта 2023

Кроме того, российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР.

Наемники на службе ВСУ

Ранее один из бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» со ссылкой на жителей Артемовска рассказал, что иностранные наемники покидают позиции в городе при приближении бойцов группы. При этом территориальной обороне и регулярным частям Украины, по его словам, был отдан приказ «стоять насмерть».

Бывший немецкий наемник Йонас Краценберг заявил, что на Украине к иностранцам в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Он уточнил, что украинцы непостоянны и пластичны в своих решениях. «Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — раскритиковал он службу в украинской армии. Кроме того, Краценберг пожаловался на низкое жалование наемников, отметив при этом, что командиры используют иностранцев в качестве пушечного мяса.

Материалы по теме:
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
13 апреля 2023
«Нас ждут лишь могилы» Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
«Нас ждут лишь могилы»Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
25 апреля 2023

Россия пригрозила наемникам возмездием

Недавним резонансным событием стал расстрел французскими наемниками российских военнопленных. Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру», что намерен расследовать это преступление. Следователи изучат обнародованные фотографии казни, на которых один из боевиков в упор расстреливает россиян. По имеющимся в СКР данным, французы участвовали в боевых действиях на стороне Украины в составе «Азова» и ВСУ.

В Министерстве обороны России заявили, что иностранных наемников в составе ВСУ ждет наказание за участие в убийствах российских военных. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что у российских военных есть информация по каждому иностранцу в рядах ВСУ.

Спустя несколько дней стало известно, что ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Эти подразделения украинских войск базировались в районе населенного пункта Константиновка. Однако сколько именно бойцов было уничтожено российским ударом, не уточнялось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВКС России разбомбили на Украине лагерь наемников. Киев называет их иностранными инструкторами
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с упоминанием Центробанка
В СПЧ предложили начать регулировать Telegram-каналы по примеру СМИ
Стало известно о стремлении Пентагона устроить встречу c министром обороны Китая
Мужчина придумал оригинальный способ проверить жену на верность и развелся
Озвучен метод предотвращения потери памяти при болезни Альцгеймера с помощью сна
Домогающиеся россиянок в транспорте мужчины рассказали о поиске жертв
Россиян предупредили о главных ошибках при поездках на Бали
В Чехии указали на провал Запада в отношении России
«Могучие рейнджеры» спустились в московское метро и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.