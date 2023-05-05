ВКС России разбомбили на Украине лагерь наемников. Киев называет их иностранными инструкторами

Минобороны: ВКС России поразили лагерь иностранных инструкторов в Черниговской области

Самолеты оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по иностранным наемникам украинских войск в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он уточнил, что обстрел велся по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка.

Кроме того, российские военные уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали ротацию четырех подразделений украинских войск на купянском направлении в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР.

Наемники на службе ВСУ

Ранее один из бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» со ссылкой на жителей Артемовска рассказал, что иностранные наемники покидают позиции в городе при приближении бойцов группы. При этом территориальной обороне и регулярным частям Украины, по его словам, был отдан приказ «стоять насмерть».

Бывший немецкий наемник Йонас Краценберг заявил, что на Украине к иностранцам в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Он уточнил, что украинцы непостоянны и пластичны в своих решениях. «Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации», — раскритиковал он службу в украинской армии. Кроме того, Краценберг пожаловался на низкое жалование наемников, отметив при этом, что командиры используют иностранцев в качестве пушечного мяса.

Россия пригрозила наемникам возмездием

Недавним резонансным событием стал расстрел французскими наемниками российских военнопленных. Следственный комитет России сообщил «Ленте.ру», что намерен расследовать это преступление. Следователи изучат обнародованные фотографии казни, на которых один из боевиков в упор расстреливает россиян. По имеющимся в СКР данным, французы участвовали в боевых действиях на стороне Украины в составе «Азова» и ВСУ.

В Министерстве обороны России заявили, что иностранных наемников в составе ВСУ ждет наказание за участие в убийствах российских военных. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что у российских военных есть информация по каждому иностранцу в рядах ВСУ.

Спустя несколько дней стало известно, что ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Эти подразделения украинских войск базировались в районе населенного пункта Константиновка. Однако сколько именно бойцов было уничтожено российским ударом, не уточнялось.