В МВД подтвердили взрыв автомобиля Прилепина

В МВД подтвердили гибель одного человека при взрыве автомобиля Прилепина

В Министерстве внутренних дел (МВД) России подтвердили взрыв автомобиля российского писателя Захара (Евгения) Прилепина. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве также завили о гибели одного человека в результате происшествия. По данным МВД, писатель получил ранения, других пострадавших, предварительно, нет.

О подрыве автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно 6 мая. На месте работают правоохранительные органы и спасатели. По предварительным данным, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве она не пострадала.

Водитель автомобиля, в котором ехал писатель, погиб. Сам Прилепин серьезно пострадал — у него ранены обе ноги.

За взрыв автомобиля Прилепина взяла ответственность «Атеш» — террористическая организация из Украины.