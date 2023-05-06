Стало известно о причастных к подрыву автомобиля Прилепина

РИА Новости: к подрыву автомобиля Прилепина могут быть причастны несколько человек

К подрыву автомобиля российского политика и писателя Захара Прилепина (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) могут быть причастны несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что к подрыву автомобиля, где находился Захар Прилепин, может быть причастно несколько человек», — заявил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в силовых ведомствах, за взрывом автомобиля писателя может стоять диверсионная группа с распределенными ролями. Агентство уточнило, что в настоящее время ведется поиск возможных соучастников произошедшего.