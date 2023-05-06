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15:03, 6 мая 2023Силовые структуры

Стало известно о причастных к подрыву автомобиля Прилепина

РИА Новости: к подрыву автомобиля Прилепина могут быть причастны несколько человек

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

К подрыву автомобиля российского политика и писателя Захара Прилепина (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) могут быть причастны несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что к подрыву автомобиля, где находился Захар Прилепин, может быть причастно несколько человек», — заявил собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в силовых ведомствах, за взрывом автомобиля писателя может стоять диверсионная группа с распределенными ролями. Агентство уточнило, что в настоящее время ведется поиск возможных соучастников произошедшего.

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Варвара Кошечкина
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