РЕН ТВ: Захара Прилепина перевели в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое

Российский писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин переведен в реанимацию. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, его состояние оценивается сейчас как тяжелое. В настоящее время также решается вопрос о транспортировке писателя в московский медицинский центр.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что писателю на месте происшествия наложили шины и бандаж на сломанную ногу. У него также констатировано сотрясение мозга. Прилепина перевезли на вертолете нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Уточнялось, что писатель находится в сознании, он сам общался с медиками.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно 6 мая. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Telegram-канал SHOT отмечал, что ответственность за произошедшее взяла на себя «Атеш» — террористическая организация из Украины.

Telegram-канал WarGonzo также сообщал, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя. Медики также рассказали, что Прилепин пришел в сознание.