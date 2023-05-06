МИД осудил молчание международных организаций после теракта против Прилепина

МИД России: молчание международных организаций после теракта против Прилепина недопустимо

Министерство иностранных дел России на своем сайте сообщило о недопустимости молчания различных международных организаций в связи с подрывом автомобиля российского писателя и политика Захара Прилепина в деревне Пионерское.

«Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей», — заявили в ведомстве.

Также в МИД отметили необходимость профильных международных организаций должным образом отреагировать на случившееся, осудив их бездействие.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

Позже стало известно о задержании двоих мужчин, которые оказались причастны к инциденту. По словам первого подозреваемого, он был завербован одной из украинских спецслужб несколько лет назад и передавал нужную информацию в обмен на денежное вознаграждение.