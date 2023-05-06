Пушилин отреагировал на взрыв машины с Прилепиным

Пушилин заявил, что украинский режим продолжает демонстрировать террористическую сущность

Украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram, отреагировав на сообщения о взрыве машины с российским писателем и членом партии «Справедливая Россия» Захаром Прилепиным.

«Мы девять лет на себе ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков. Не имея возможности победить на поле боя, украинский режим подло выбирает целью защитников Русского мира и лидеров общественного мнения», — заявил Пушилин, принося соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва Александра Шубина и желая пострадавшему Прилепину скорейшего выздоровления.

Он подчеркнул, что компетентные органы выяснят все обстоятельства покушения на писателя и заявил, что у него нет сомнений в том, что ответственность за произошедшее несет Киев.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.

Писателя госпитализировали в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него сломаны обе ноги, при этом Прилепин находится в сознании. Решается вопрос о его транспортировке на лечение в Москву.

После случившегося в Нижегородской области ввели план «Перехват». Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

