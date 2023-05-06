МИД России возложил ответственность за подрыв автомобиля Прилепина на США

МИД России возложил ответственность за подрыв автомобиля Прилепина киевские власти и США

Министерство иностранных дел России прокомментировало подрыв автомобиля российского писателя и политика Захара Прилепина в деревне Пионерское, которая расположена примерно в 30 километрах от города Бор, возложив ответственность за теракт не только на украинские власти, но и на США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Теракт против Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине», — заявили в ведомстве.

МИД отметил, что в настоящее время российские правоохранительные органы заняты изучением всех деталей инцидента, отметив, что уже сейчас можно с уверенностью сказать, что теракт был организован и исполнен киевскими властями, кураторами которых выступают США. Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что Вашингтон стоял за государственным переворотом на Украине, после чего активно помогал ей поддерживать антироссийский проект.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация из Украины «Атеш».

Позже стало известно о задержании двоих мужчин, которые оказались причастны к инциденту. По словам первого подозреваемого, он был завербован одной из украинских спецслужб несколько лет назад и передавал нужную информацию в обмен на денежное вознаграждение.