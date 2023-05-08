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23:45, 8 мая 2023Мир

США пригрозили аннулировать паспорта желающих посетить Москву ветеранов

Посол Антонов: США грозили аннулировать паспорта ветеранов, желающих посетить Москву 9 мая

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил об угрозах со стороны властей США в отношении американских ветеранов Второй мировой войны, которые захотели посетить Москву 9 мая. Его слова приводит РИА Новости.

По информации дипломата, США второй год подряд срывают поездку фронтовиков в Россию, запугивая аннулированием паспортов. Антонов пояснил, что на ветеранов из США «оказывалось беспрецедентное давление».

По словам российского посла, фронтовики готовились к визиту в Москву в надежде увидеть собратьев, так как в следующем году это будет еще сложнее. При этом администрация Белого дома сделала все, чтобы мечта фронтовиков не осуществилась, считает Антонов.

Он назвал этот шаг США скорбительным «не только для ветеранов, но и для всех, кто помнит священный подвиг».

Марина Совина
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