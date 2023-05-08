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10:00, 8 мая 2023Интернет и СМИ

Российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть планы по контрнаступлению. Чем это оружие напугало Киев?

Telegraph: планирующие авиабомбы РФ заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские планирующие бомбы заставили Украину пересмотреть свои планы по контрнаступлению. К такому мнению пришли обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.

По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают не менее 20 планирующих бомб в день. И пока мир ожидает контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские и западные аналитики предполагают, что использование этого оружия может вынудить Киев внести изменения в планирование операции.

Журналисты привели слова советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который говорил в интервью, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу». 8 мая его слова подтвердились — Минобороны России отчиталось, что Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар управляемыми бомбами по иностранным наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ивановка Харьковской области.

«Фантастический российский JDAM»

В апреле издание Newsweek со ссылкой на украинского военного аналитика Александра Коваленко писало, что планирующие бомбы, которые применяют Вооруженные силы России, при небольшой стоимости представляют серьезную угрозу для Украины, поскольку сбрасываются за пределами досягаемости украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Мнение украинского аналитика подтвердил военный эксперт Гай МакКардл. «Планирующие бомбы — довольно изобретательное фантастическое оружие. С помощью этих боеприпасов русские могут поразить много целей с относительно небольшими затратами, в конечном итоге нанеся большой урон противнику», — сказал он.

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После этого военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что российские бомбы схожи с американскими корректируемыми боеприпасами Joint Direct Attack Munition (JDAM). Отличием российских планирующих бомб является расположение корректирующего агрегата. «У наших "мозги" находятся не в бомбе, то есть американцы ставят корректирующее устройство на бомбу и вместе с ней оно погибает, это увеличивает боеприпас в цене раз в десять. А мы оставили бомбу ту же, но наше устройство устанавливается на самолет, и снаряд падает точно в то место, куда его направляют», — сказал Леонков.

Ранее советник командования Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат подтвердил, что Киев не способен противостоять такому типу боеприпасов. Он указал, что единственным способом борьбы с ними является перехват снарядов в полете истребителями НАТО, и призвал передать Киеву американские F-16.

Новые старые бомбы

Универсальные модули планирования и коррекции, которые устанавливаются на стандартные свободнопадающие авиабомбы, применяют на боеприпасах калибром 500 и 1500 килограммов. В этот комплект входят крылья, крепящиеся в средней части бомбы, хвостовой блок с оперением и компьютер с навигационным оборудованием.

Позднее источник ТАСС добавил, что авиабомбы ФАБ-250 калибром 250 килограммов, которые стоят на вооружении Воздушно-космических сил России, также удалось превратить в высокоточные боеприпасы.

80
километров

способна пролететь «умная» бомба до попадания в цель.

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Марина Совина
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