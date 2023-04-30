Названы калибры российских планирующих бомб

Военный эксперт Леонков: модули планирования получили бомбы калибра 500 и 1500 килограммов

Российские авиабомбы калибров 500 и 1500 килограммов получили модули планирования, которые стали ответом американским корректируемым боеприпасам Joint Direct Attack Munition (JDAM). Об этом в беседе с News.ru рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Это наш российский ответ американским планирующим боеприпасам, например, JDAM. В то же время они ограничены по типу бомб, которые они могут применить. У наших эти крылышки ставят на калибры 500 и 1500 килограммов. На трех- и пятитонники ставить такое устройство я не вижу смысла, потому что это будет совершенно другое устройство», — сказал он.

Комплект JDAM позволяет превратить свободнопадающую бомбу в корректируемую. В него входят крылья, крепящиеся в средней части бомбы, хвостовой блок с оперением и компьютер с навигационным оборудованием.

Ранее в апреле издание Newsweek писало, что российские планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.

В том же месяце телеканал NBC News со ссылкой на документы из возможной утечки Пентагона сообщил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут вызывать сбои в работе бомб с системой наведения JDAM.