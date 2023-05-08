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05:21, 8 мая 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников управляемыми бомбами

Минобороны: в Харьковской области Су-34 сбросил управляемые бомбы на иностранных наемников
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар управляемыми бомбами по иностранным наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Ивановка Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ходе вылета использовались свободнопадающие бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Эта система состоит из блока управления и раскладных крыла и рулей, она способна навести боеприпас на цель в автоматическом режиме, превращая любую авиабомбу в высокоточную.

4 мая сообщалось, что российские военные нанесли удар «умными бомбами» по объектам Украины на херсонском направлении. в результате были уничтожены склады с боеприпасами и топливом ВСУ под Херсоном. Помимо этого, авиабомбы поразили объекты Украины на окраине Берислава.

3 мая сообщалось, что в России превратили стандартные фугасные авиабомбы ФАБ-250 в планирующие высокоточные боеприпасы. Их установили на крылатые платформы и оснастили инерциальной навигационной системой. При скорости отцепа от самолета в 800-900 километров в час бомба планирует на дальность до 80 километров.

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Марина Совина
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