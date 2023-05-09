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05:07, 9 мая 2023Россия

Российская авиация нанесла удары по понтонной переправе ВСУ

Савчук: авиация России на краснолиманском направлении ударила по понтонной переправе ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Бомбардировочная авиация российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по понтонной переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ), комплексы ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и беспилотник. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, на червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение личного состава ВСУ. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» украинские военные понесли потери в личном составе, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

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Марина Совина
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