Российская авиация нанесла удары по понтонной переправе ВСУ

Савчук: авиация России на краснолиманском направлении ударила по понтонной переправе ВСУ

Бомбардировочная авиация российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по понтонной переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ), комплексы ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и беспилотник. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, на червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение личного состава ВСУ. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» украинские военные понесли потери в личном составе, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.