Байдена назвали «уклонистом» от СМИ

WP заявила, что Байден уклоняется от общения со СМИ, это вредит его президентству и нации

Газета The Washington Post назвала президента США Джо Байдена «уклонистом» от средств массовой информации, что, по мнению авторов статьи, вредит его президентству и нации.

В материале отмечается, что за последние сто лет только президенты Ричард Никсон и Рональд Рейган проводили меньше пресс-конференций.

Издание напомнило, что пресс-конференция предполагает ответы на вопросы нескольких репортеров, а не беседу с одним журналистом. WP заявила, что за текущий год Байден не провели не одного подобного мероприятия и предпочел совместные пресс-конференции с другими политиками.

«Президент и его команда обещали прозрачность. Вместо этого он отгородился от средств массовой информации», — заключили авторы статьи.

Ранее Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США за все время. Он выразил уверенность, что «доказал свою честность и эффективность» американскому народу.