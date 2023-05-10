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14:00, 10 мая 2023Силовые структуры

Рецидивист зарезал 25-летнего посетителя бара в Петербурге

В Петербурге 36-летний пьяный рецидивист зарезал посетителя бара возле входа в заведение

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Петербурге 36-летнего ранее судимого уроженца Карелии задержали за убийство 25-летнего посетителя бара возле входа в заведение. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, преступление было совершено примерно в 03:30 на Васильевском острове. Рецидивиста вывели из бара из-за того, что он был сильно пьян и буянил. После этого мужчина набросился на курящего посетителя и спонтанно ударил его ножом в шею. Уроженца Краснодарского края госпитализировали, однако спасти его врачам не удалось.

Нападавшего задержали у бара. Он еле держался на ногах и говорил, что ранее участвовал в спецоперации. В настоящее время полиция проверяет эту информацию. Известно, что ранее мужчина был судим за грабеж.

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Елизавета Новикова
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