Стилист Лисовец назвал самые модные платья на выпускной 2023 года

Стилист Лисовец посоветовал надевать на выпускной брючные костюмы и платья с декольте

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самые модные наряды на выпускной 2023 года. Его комментарий публикует «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовал надевать на данное торжество длинные платья нежных оттенков с декольте и открытой спиной. При этом он отметил, что образ не должен напоминать свадебный. «Главное — понимать, что это не вечернее мероприятие, а дневное. Днем логичнее выглядят более струящиеся ткани, нежные формы, маленькая сумочка и аккуратные туфли», — заявил эксперт.

Также стилист порекомендовал обратить внимание на брючные костюмы со слегка приталенными пиджаками и свободными штанами в пол и мини-платья.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала худшие платья для выпускного вечера. В первую очередь специалист призвала не следовать трендам, которые были актуальны 10 лет назад. В связи с этим она посоветовала избегать гипюровых платьев, выполненных из блестящего кружева, а также моделей длиной до колена.