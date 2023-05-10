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17:36, 10 мая 2023Ценности

Стилист Лисовец назвал самые модные платья на выпускной 2023 года

Стилист Лисовец посоветовал надевать на выпускной брючные костюмы и платья с декольте

Фото: Unsplash

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал самые модные наряды на выпускной 2023 года. Его комментарий публикует «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовал надевать на данное торжество длинные платья нежных оттенков с декольте и открытой спиной. При этом он отметил, что образ не должен напоминать свадебный. «Главное — понимать, что это не вечернее мероприятие, а дневное. Днем логичнее выглядят более струящиеся ткани, нежные формы, маленькая сумочка и аккуратные туфли», — заявил эксперт.

Также стилист порекомендовал обратить внимание на брючные костюмы со слегка приталенными пиджаками и свободными штанами в пол и мини-платья.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала худшие платья для выпускного вечера. В первую очередь специалист призвала не следовать трендам, которые были актуальны 10 лет назад. В связи с этим она посоветовала избегать гипюровых платьев, выполненных из блестящего кружева, а также моделей длиной до колена.

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Алина Гостева
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